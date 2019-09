La 15e édition du Festival international du film black se déroule jusqu’à dimanche 29 septembre au Cinéma Impérial, Cinéma du Parc, l’ancien cinéma ONF et le Theatre Hall de l’Université Concordia. Dans le cadre du festival, on a rendu hommage à Euzhan Palcy et Jean-Claude Lord.

Photo Patrick Séguin

Le Festival international du film black est le plus important festival de films black au Canada. De gauche à droite, on voit Jean-Claude Lord, Fabienne Colas, Euzhan Palcy, Valérie Plante, mairesse de Montréal, Pascale Bourbeau et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Photo Patrick Séguin

Le festival met en valeur des films sur les réalités des Noirs de partout dans le monde. Parmi les invités, il y avait les deux joueurs des Alouettes Tony Washington et John Bowman.

Photo Patrick Séguin

Joyce Fuerza, du Festival international du film black, est entourée des designers de mode Julie Poirier et Aleks Taksev.

Photo Patrick Séguin

Les trois porte-parole du festival sont Eddy King, Manuel Tadros et Marie-Évelyne Lessard.

Photo Patrick Séguin

Depuis 2018, Québecor remet la bourse Diversité à l’écran Québecor, d’une valeur de 5000 $. De gauche à droite, on voit Fabienne Colas, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, Manuel Tadros, Marie-Évelyne Lessard et Christa Dickenson, DG Téléfilm Canada.

Photo Patrick Séguin

Le festival a été créé en 2005 par la Fondation Fabienne Colas. Sur la photo, on voit Philippe Fehmiu, Fabienne Colas et l’acteur québécois Louis-Georges Girard.