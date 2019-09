J’suis bien en coton ouaté!

C’est en écoutant (un peu trop) le succès de Bleu Jeans Bleu que le sujet de cette chronique m’est venu. Lorsque l’automne se pointe, je suis du type à m’asseoir, un verre (ou une assiette) à la main et à jaser autour d’un feu... emmitouflé dans mon coton ouaté préféré. Regard sur mes incontournables !

BRITISH/BIÈRE BRUNE

Photo courtoisie

La municipalité de Saint-Tite est certes reconnue pour son festival western, mais également pour sa microbrasserie, À la Fût, qui propose plus de 15 bières différentes.

L’entreprise se distingue par son expertise en vieillissement en barriques de même que par ses bières sures et houblonnées. Si les bières blondes ou rousses sont généralement les plus connues, je vous propose aujourd’hui... une brune !

Récipiendaire cette année de la médaille de bronze au Canadian Brewing Awards/Brown Ale, cette bière brune d’inspiration anglaise présente un goût délicat de noisettes et de noix. Voilà donc une british qui saura vous réchauffer le cœur et l’esprit.

TARTE TOURBILLONS au SUCRE À LA CRÈME

Photo courtoisie

Qui n’a jamais succombé aux charmes des produits de la réputée Boulangerie St-Donat ? Avec ses tartes décadentes, ses gâteaux moelleux ; tant de douceurs qui ne restent jamais longtemps sur nos tablettes.

Et parmi tous les produits, je fais amende honorable : je ne peux résister à la tarte tourbillons au sucre à la crème.

Il s’agit d’une belle tarte de neuf pouces qui contient de traditionnels pets de sœur et qui est recouverte d’un onctueux sucre à la crème. Une belle façon de combiner deux grands desserts québécois. Légèrement chaude, vous ne saurez résister, car pour ma part : impossible !

GIN SAUVAGE

Photo courtoisie

Depuis plusieurs années, le gin québécois s’impose de plus en plus sur le marché. Pour notre plus grand plaisir (et le mien en particulier) !

La nouvelle distillerie montréalaise CIRKA propose un distingué gin sauvage qui sait mettre de l’avant un savoureux côté aromatique, qui n’est pas sans rappeler notre forêt boréale et en particulier le pin.

Fabriqué à partir de maïs du Québec, il contient plus de 30 aromates capturés grâce à leur filtre à vapeur qui recueille les huiles botaniques.

En bouche, il présente une douce chaleur qui s’harmonise parfaitement aux notes de conifères. Et comme c’est presque un sacrilège de le mélanger, osez-le naturellement, sans glace. Vous serez vous aussi conquis !