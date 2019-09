L’autre Worcester

Une petite erreur de 5000 km, ça peut arriver dans les meilleures familles, mais quand on a une idée en tête, il ne faut pas lâcher le morceau. Sheila Pereira adore courir les demi-marathons. Quand elle a vu qu’on en organisait un dans sa propre ville de Worcester (Massachusetts), elle a sauté sur le clavier et s’y est inscrite. Sheila, 42 ans, s’est tout de suite mise en mode préparation pour dévorer ces 21 km près de chez elle, le 15 septembre dernier. Ne réussit pas ça qui veut. Mais quelques jours avant l’événement, Sheila a découvert un petit détail malvenu. Le marathon de Worcester aura bel et bien lieu, mais c’est à Worcester en Angleterre. Et ça, ce n’était pas exactement prévu au budget de la coureuse américaine qui, toutefois, n’a pas baissé les bras.

Elle a donc pris la carte de « sa » ville de Worcester au Massachusetts et s’est elle-même dessiné un parcours de 21 km et des poussières. Et le 15 au matin, avec une détermination inébranlable, elle s’est présentée à « sa » ligne de départ. Toute seule, elle a couru son circuit en un excellent 2 heures 5 minutes. Ensuite, elle a communiqué avec les organisateurs du marathon d’Angleterre pour leur signifier qu’elle était de la course, mais à distance. La nouvelle a fait le tour de l’univers des marathoniens. Sheila a reçu une médaille, un t-shirt du marathon européen ainsi qu’une invitation pour l’an prochain, et à la bonne place cette fois. Gagez qu’elle y sera.

