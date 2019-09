OTTAWA - Au cours des cinq dernières années, le taux d'augmentation du nombre de médecins au Canada a dépassé de plus du double le taux de croissance de la population, selon un rapport publié jeudi par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).

De 2014 à 2018, la population canadienne a augmenté de 4,6 %, tandis que le nombre de médecins a enregistré une hausse de 12,5 %.

Selon le rapport de l’ICIS, le Manitoba et la Colombie-Britannique affichent les hausses les plus importantes au pays, avec respectivement 17,8 % et 17,4 %, tandis que le Québec (5,9 %) et la Nouvelle-Écosse (6,5 %) ont connu les hausses les plus modestes.

En 2018, le Canada comptait près de 90 000 médecins, soit 241 médecins par 100 000 habitants. «Il s'agit du nombre le plus élevé par habitant jamais enregistré», note l’ICIS.

«Chaque année depuis 12 ans, le nombre de médecins au Canada augmente plus rapidement que la population. Même si nous comptons plus de médecins par personne que jamais auparavant, l'accès à un médecin de famille est encore difficile pour un grand nombre de Canadiens. Ces données peuvent aider les planificateurs de soins de santé des gouvernements à déterminer où se trouvent les médecins et où les besoins en médecins sont les plus criants», a déclaré Geoff Ballinger, gestionnaire Information sur les médecins à l’ICIS.

Plus de femmes médecins

Le rapport souligne également qu’il y a de plus en plus de femmes médecins au Canada. Au cours des cinq dernières années, le nombre de femmes dans la profession a augmenté de 21 %, alors que celui des hommes n’a augmenté que de 7 %.

En 2018, près de la moitié (47 %) des médecins de famille et 37,5 % des spécialistes étaient des femmes.



Les paiements des médecins au Canada

En 2017-2018, le total des paiements cliniques bruts versés aux médecins par les régimes d'assurance maladie s'élevait à 27,4 milliards $, ce qui représente une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Le paiement clinique brut moyen versé aux médecins de famille a augmenté de 1,4 % en 2017-2018, pour atteindre 281 000 $. Les paiements aux spécialistes médicaux et aux spécialistes chirurgicaux sont demeurés stables par rapport à l'année précédente, à 360 000 $ et 481 000 $ respectivement.