Le réveil du Géant vert

Certains d’entre vous sont tannés d’entendre parler d’environnement ?

Prenez votre mal en patience : ça ne fait que commencer.

Auparavant considérée comme un simple accompagnement (« Vous voulez ajouter un peu de vert dans le programme de votre parti ? »), l’écologie est devenue un plat principal.

Qui va occuper de plus en plus d’espace dans le paysage médiatique et politique.

LA CAUSE DES CAUSES

Pourquoi ?

Parce que c’est la cause numéro­­­ un des jeunes.

Toutes les autres causes leur paraissent banales comparativement.

Comme le chantait le groupe australien Midnight Oil (dont le chanteur, Peter Garrett, est devenu ministre de l’Environnement) : « How can we sleep while our beds are burning ? »

À quoi ça sert de parler des signes religieux ou de rapport d’impôt unique quand la maison est en train de brûler ?

La roue tourne.

Chaque génération a sa cause, ses combats.

Dans les années 1970, c’était la nation, la langue, la culture.

Dans les années 1980-1990, c’était la croissance économique.

Après, avec le vieillissement de la population, c’était la santé.

Et maintenant, c’est l’environnement.

Normal : à quoi ça sert d’avoir un pays si la planète est en train de crever ? On est là, à se demander si on veut être locataire ou propriétaire, alors que c’est le building au grand complet qui risque de s’effondrer !

L’environnement est devenu la méga cause, la super cause, la cause qui englobe et surpasse toutes les autres.

La cause des causes.

Le problème qu’il faut régler avant de s’attaquer à n’importe quel autre problème.

Quand tu as le cancer, tu t’en fous-tu si ton oncologue t’aborde en disant « Bonjour, Hi » ?

PAS SI NOIR

Mettez-vous dans la peau d’un jeune.

Tu ouvres la télé et que vois-tu ? Des reportages répétant que la Terre se réchauffe, que les glaciers disparaissent, que des espèces animales s’éteignent, que le niveau de l’eau monte, que les déserts s’agrandissent...

Après ça, on se demande pourquoi les jeunes sont stressés...

Duh !

On se plaint que les jeunes passent leur temps devant un écran... puis on les critique quand ils descendent dans la rue ?

Décidons-nous !

Cela dit, fort de mon expérience et de mes cheveux gris (deux caractéristiques qui, avant, t’attiraient le respect, mais maintenant, te disqualifient d’office), j’aimerais dire quelque chose aux jeunes qui souffrent d’écoanxiété.

Arrêtez de tout voir en noir.

La cause écologique a fait de très grandes avancées au cours des dernières années. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à l’importance de préserver l’environnement. Et ça va progresser de façon exponentielle.

Ne sous-estimez ni le génie humain ni l’appât du gain, qui pousse de plus en plus d’inventeurs et d’entrepreneurs à s’intéresser aux énergies vertes.

Ça fait des centaines d’années que notre modèle économique est basé sur les énergies fossiles. Ça va changer, mais on ne peut pas tourner sur un 10 cennes.

« Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », dit le proverbe.

De même, une transition réussie vaut mieux qu’une révolution avortée.

Si on a réussi à régler le problème de la couche d’ozone et des pluies acides, on est capables de relever les défis qui s’imposent à nous...