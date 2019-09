Lent départ pour les Canadiennes à Indianapolis

Les Canadiennes ont connu une première ronde plutôt ordinaire au Championnat Indy Women in Tech de la LPGA, jeudi, à Indianapolis. L’Ontarienne Alena Sharp est celle qui a obtenu le meilleur résultat en se classant 13e, à cinq coups de la tête.

Sharp a retranché quatre coups à la normale de 72 en enregistrant six oiselets et deux bogueys. Elle se retrouve à égalité avec neuf autres golfeuses.

C’est la Sud-Coréenne Mi Jung Hur qui s’est emparée de la tête en signant une carte de 63 (-9). La golfeuse de 29 ans a calé pas moins de neuf oiselets.

Hur possède deux coups d’avance sur ses plus proches rivales, soit la Japonaise Sakura Yokomine, l’Anglaise Bronte Law et la Danoise Nanna Koerstz Madsen.

Pour sa part, Brooke M. Henderson a conclu sa journée au 23e rang avec une marque de 69 (-3). L’Ontarienne a réussi quatre oiselets et commis un boguey à sa première sortie.

De son côté, Anne-Catherine Tanguay a connu une première ronde très difficile, qu’elle a bouclée avec un pointage de 78 (+6). La Québécoise, qui occupe le 131e et avant dernier rang du classement, a commis six bogueys et un double boguey. Elle a néanmoins réussi deux oiselets.