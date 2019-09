Les coups de cœur de... Richard Abel

Avec près de 40 ans de carrière, les mains du pianiste Richard Abel valseront encore sur l’instrument aux touches noires et blanches, cet automne. Le musicien se produira partout au Québec, dans le cadre de sa tournée Hommage aux plus grands artistes de tous les temps, où il revisite les grands classiques de Charles Aznavour, Édith Piaf ou encore Jacques Brel. Habitant sur la Rive-Nord, le mélomane partage avec nous ses adresses coups de cœur en ville et en périphérie de Montréal.

Le Gibbys. Mon gérant m’y emmène, depuis toujours, pour mes anniversaires. J’aime beaucoup leurs salades et leurs steaks. Je dois avouer que j’ai coupé ma consommation de viande, mais à mon anniversaire, je me permets de manger une bonne coupe ! Il y a également la brasserie urbaine le Rebel, située dans le Village. J’y ai été quelques fois et la nourriture est vraiment excellente. J’ai la dent sucrée et je dois dire qu’on y trouve le meilleur pouding chômeur en ville ! C’est simplement décadent. Avec les tournées, je mange si souvent dans les restaurants, que lorsque je suis en ville, je préfère tout de même manger à la maison.

L’endroit où prendre un verre ?

Je ne bois pas d’alcool en général, mais lorsque ça m’arrive, j’adore la margarita du restaurant le Texas Star à Saint-Eustache. C’est toujours plein comme endroit et ils font des margaritas du tonnerre ! C’est Meggie Lagacé de Star Académie qui m’a initié aux margaritas ! En outre, dans les cocktails sans alcool, j’aime beaucoup le Virgin Caesar des Enfants terribles, où j’aime bien aussi aller manger.

L’activité préférée ?

Je fais très attention au genre d’activité que je pratique pour éviter toutes formes d’accident aux mains, puisque, en tant que pianiste, ce sont mes outils de travail. Cependant, j’adore la natation. Comme je n’habite pas très loin, je vais au Centre sportif Saint-Eustache du Groupe Mathers. Je m’y rends toujours presque à la fermeture, lorsqu’il n’y a presque plus personne et que je nage, seul dans mon couloir. Il y a aussi un beau spa. Il m’arrive également de faire du ski nautique, à l’occasion.

L’adresse secrète à découvrir ?

Cela fait 23 ans que je demeure ici, mais cela fait seulement un an que j’ai découvert cet endroit. Il s’agit d’un restaurant thaïlandais hors du commun, à Boisbriand, qui s’appelle Les Plats cuisinés du Mékong. J’ai invité un tas d’amis, artistes, producteurs... Et c’est unanime : c’est le meilleur thaïlandais ! Lors de mes tournées, j’ai essayé des dizaines de restaurants de ce genre et aucun d’entre eux ne bat celui-ci. Le proprio et sa femme font eux-mêmes la bouffe et la servent eux-mêmes aux clients. Ils préparent des plats incroyables. C’est tout petit, c’est de la taille d’un nettoyeur, avec une vingtaine de places. C’est santé, et c’est à découvrir, tellement c’est divin !

Tous les spectacles du Cirque du Soleil, j’adore ! Je n’en ai manqué presque aucun ! J’ai beaucoup aimé toutes les productions du Cirque : O, Alegria, Saltimbanco­­­... Là, je dois aller voir Céline­­­ lorsqu’elle sera à Montréal !

Si j’étais maire de Montréal, je... ?

Il me semble que je m’y prendrais différemment pour les travaux. L’année

dernière, il y avait une équipe qui surveillait les travaux et je trouvais que c’était intelligent. Maintenant, je ne les vois plus... Il nous arrive de passer à côté d’une rue fermée avec des cônes orange et il ne se passe rien. On devrait mieux coordonner le flot des travaux, sinon c’est carrément des casse-têtes.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

J’ai beaucoup voyagé, à travers le Canada et dans le monde, c’est vraiment le côté francophone. On est chanceux, Montréal possède beaucoup de choses ! Il y fait bon vivre ! Je dirai aussi la diversité ethnique ! C’est multiculturel, et on peut voyager en étant sur la même île !

Un mot pour décrire Montréal ?