Les sachets de thé en plastique libèrent des milliards de particules de plastique

MONTRÉAL | Bien que le thé ait des propriétés reconnues sur la santé, le recours à des sachets de plastique pour l’infuser libère d’inquiétantes quantités de plastique, révèle une étude de l’Université McGill.

Les chercheurs ont en effet découvert que le plastique venait à se décomposer des sacs au bout d’un certain temps de préparation dans l’eau chaude.

Après avoir vidé quatre sachets de ses feuilles de thé pour ne pas fausser les résultats, ils les ont laissés tremper dans de l’eau chaude. Or, leur constat est bien pire que tout ce qui a pu être montré jusqu’ici. Les poches de thé libèrent dans l’eau pas moins de 11,6 milliards de particules de microplastique et 3,1 milliards de particules de nanoplastique, soit des milliers de fois de plus que ce qu’on a retrouvé dans d’autres aliments en contact avec du plastique, apprend-on dans l’étude publiée mardi dans la revue scientifique «Environmental Science & Technology.

La doctorante en génie chimique à l’Université McGill Laura Hernandez, qui a mené l’étude, a toutefois indiqué que d’autres recherches devraient être menées afin de savoir si ces quantités de plastique ont vraiment un impact à long terme sur les buveurs de thé.

Déjà, l’équipe de l’Université McGill a testé l’effet qu’ont les doses de plastique qui s’échappent des poches de thé sur des puces d’eau, des petits organismes vivants souvent utilisés en laboratoire. Si les puces ont survécu à leur expérience, elles présentaient certaines anomalies physiques et comportementales après cette exposition au plastique.

Traditionnellement en papier, certains sachets sont maintenant faits en nylon ou avec d’autres plastiques.