Les Twins franchissent le cap des 300 circuits

Après s’être assurés le titre de la Centrale dans la Ligue américaine, les Twins du Minnesota ont franchi jeudi le cap des 300 circuits en saison régulière, un exploit inédit dans l’histoire des ligues majeures de baseball.

Les Twins en ont même rajouté avec une 301e longue balle lors leur rencontre de jeudi face aux Tigers, à Detroit, remportée au compte de 10 à 4.

C’est en septième manche que les Twins ont atteint cet important plateau. Jonathan Schoop, grâce à son 23e circuit, portait alors la marque à 8 à 4. Il a été imité par Willians Astudio en huitième manche.

Avec trois rencontres à disputer, les représentants du Minnesota ne sont pas encore assurés de garder la tête du nombre de circuits du baseball majeur. En effet, les Yankees suivent de près avec 299 longues balles.

Par ailleurs, Schoop a ajouté un simple à sa récolte jeudi après-midi pour une production de trois points.

Devin Smetzer (2-2) a été victorieux malgré une sortie difficile. L’artilleur des Twins a alloué trois points et 10 coups sûrs aux frappeurs de Detroit, en cinq manches. Cependant, son vis-à-vis Jordan Zimmermann n’a pas fait mieux et présente maintenant une fiche peu enviable de 13 défaites et une seule victoire cette saison.

Les Brewers visent toujours le sommet

Le titre de la section Centrale dans la Nationale est toujours à la portée des Brewers de Milwaukee, qui se sont à nouveau imposés face aux Reds, jeudi après-midi, à Cincinnati.

Déjà assurés de participer aux séries d’après-saison, les Brewers ont balayé leur série de trois matchs contre les Reds en signant une victoire de 5 à 3. Il s’agit de leur septième gain en autant de rencontres.

Une poussée de quatre points en quatrième manche a permis aux visiteurs de prendre l’ascendant. Orlando Arcia a mené la charge en claquant un double de trois points. Ben Gamel a suivi avec un double productif.

Manny Pina a produit l’autre point des Brewers, en cinquième manche, aussi à l’aide d’un double.

Aristides Aquino a cogné son 18e circuit de la saison dans la défaite.

Chase Anderson (8-4) a été le lanceur gagnant, tandis que Josh Hader a obtenu son 37e blanchissage de la saison. Pour sa part, Luis Castillo (18-5) a encaissé la défaite.

Avec trois parties à jouer d’ici la fin du calendrier régulier, les Brewers sont à un seul match du sommet de leur section, qui est occupé par les Cardinals de St. Louis.