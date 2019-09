Louise Portal vit bien avec son âge

Louise Portal accepte totalement son âge. Elle vit bien avec ses 69 ans et elle continue d’être présente au cinéma et à la télé. On la verra d’ailleurs dans le long métrage Gallant : Confessions d’un tueur à gages où elle personnifiera la mère du meurtrier à 58 et 80 ans.

« Luc Picard ne m’aurait jamais donné ce rôle si je n’acceptais pas mon âge », a-t-elle déclaré lors d’un entretien.

La comédienne, auteure, chanteuse et romancière adore sa soixantaine qui se termine, et elle a l’intention d’avoir des années de septuagénaire belles et les plus inspirantes possible.

« Quand on se prépare pour vieillir bien, on vieillit bien. Je suis une active qui va avoir 70 ans et je me sens très bien dans cet âge-là », a-t-elle fait remarquer.

Louise Portal estime avoir été gâtée tout au long de sa carrière. Elle a obtenu des rôles au cours des dernières années dans les séries Cheval-Serpent et Trop, les longs métrages Paul à Québec et Il pleuvait des oiseaux, et au théâtre. Elle n’a pas été mise de côté en raison de son âge.

« J’ai accepté, à un moment donné, de passer des premiers rôles à des rôles secondaires. Des rôles périphériques qui ont une valeur au niveau du récit et de l’histoire. Et ça, il faut l’accepter », a-t-elle fait savoir.

Elle compare cette transition au corps et à la beauté qui se transforment avec le temps.

« Il faut accepter qu’il y ait quelque chose qui change. Si on veut s’accrocher à ce qui a été, on va être malheureux. Le mot le plus important dans le vieillir, c’est l’adaptation. Il faut s’adapter à tout et on remporte le pari lorsqu’on réussit ça », a-t-elle expliqué.

Un état d’esprit

La comédienne tourne aussi dans Le Guide de la famille parfaite, de Ricardo Troggi, tourné dans les Laurentides et à Montréal. Il s’agit d’une comédie mettant en vedette Louis Morissette, Catherine Chabot et Émilie Bierre, sur la complexité d’élever des enfants dans la société d’aujourd’hui.

« Je fais une mamie avec ses enfants et ses petits-enfants avec Gilles Renaud. Je n’en dis pas plus pour le moment », a-t-elle révélé.

Louise Portal essaie, dans tout ce qu’elle fait, de transmettre cet état d’esprit. Et c’est ce qu’elle amène à Québec, en fin de semaine, à l’occasion de la huitième édition du Salon FADOQ 50 ans +, qui commence aujourd’hui, au Centre de Foires de Québec.

Elle présentera une conférence, dimanche, à 11 h, dans laquelle elle parlera de son livre Le journal de ma vie.

« C’est un ouvrage qui va permettre aux gens, en le consultant, d’écrire à mes côtés et faire un bilan de vie. Je les invite à faire une espèce de voyage dans le temps pour faire ressortir les joliesses de notre vie et, en même temps, les écueils qu’on a traversés », a-t-elle indiqué.

Il s’agit de ce qu’elle appelle une conférence d’inspiration.