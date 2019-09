McDonald’s va tester la galette Beyond Meat

TORONTO | McDonald’s s’apprête à tester l’intérêt de ses clients avec un nouveau sandwich fait à partir de protéines végétales.

Dans un communiqué publié jeudi, McDonald’s a indiqué que cet essai commencera dans 28 restaurants du sud-ouest de l’Ontario, à partir du 30 septembre et pendant 12 semaines.

Ce nouveau sandwich, nommé P.L.T (Plante-Laitue-Tomate), sera fait d'une galette Beyond Meat produite à partir de protéines végétales et garni de moutarde, de ketchup, de mayonnaise, d’oignons, de cornichons, de laitue, de tomate et de cheddar fondu. Le sandwich sera vendu 6,49 $.

«Nous avons hâte de savoir ce qui plaira à nos clients dans ce nouveau produit. Cela nous permettra, à l'échelle mondiale, de mieux comprendre l'ajout d'un hamburger à base de protéines végétales dans nos restaurants», a déclaré le chef Jeff Anderson de McDonald's du Canada.

L’objectif est «d'évaluer la demande croissante des Canadiens en matière de protéines végétales».