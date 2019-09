Montréal: de nombreux déchets abandonnés par les marathoniens

MONTRÉAL | Un Montréalais a constaté qu’une grande quantité d'emballages de gels énergétiques, distribués pour donner de l’énergie aux coureurs pendant le Marathon de Montréal, jonchait la chaussée dans le secteur Angus, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Dans une vidéo publiée lundi sur les réseaux sociaux, Vincent Champagne montre la centaine de sachets de gel vides qu'il a amassés lors d'une marche de 1,5 km. Sa publication a été populaire, recueillant 12 000 visionnements en deux jours.

En ne s’occupant pas des autres déchets, comme les verres en plastique, par exemple, M. Champagne a réussi à remplir son sac en 45 minutes et a même réussi à le percer.

«Mon sac de poubelles débordait en très peu de temps, explique-t-il. J’ai dû arrêter, mais je compte bien y retourner samedi prochain pour continuer le travail.»

Capture d'écran, TVA Nouvelles/Agence QMI

Faute partagée

Les sachets étaient distribués par l'organisation tout au long du parcours. Les coureurs étaient nombreux à jeter par terre les emballages, qui étaient ensuite ramassés par des membres de l'organisation, sauf pour ceux qui ont manifestement été oubliés.

M. Champagne, qui est lui-même coureur et rédacteur en chef du magazine de course «Distance+», précise que le problème est avant tout global, et qu'il concerne autant les coureurs que l’organisation. Il ne veut pas jeter le blâme sur un acteur en particulier.

«On doit changer nos mentalités. Il n’est pas essentiel d’utiliser autant de plastique à usage unique dans un marathon, du côté de l’organisation, mais aussi chez la communauté de coureurs qui pourraient aussi éviter d’envoyer leurs déchets au sol», dit-il.

Capture d'écran, TVA Nouvelles/Agence QMI

Zéro déchet

Vincent Champagne souligne d’ailleurs l’initiative de l’organisme Équiterre, qui présente une course zéro déchet, en mai, en utilisant plusieurs alternatives au plastique.

Deux semaines avant le 29e Marathon de Montréal, l’organisation avait déjà annoncé un partenariat avec Équiterre pour analyser l’impact environnemental de son événement. L’organisation souhaite proposer, dans les années à venir, un événement écoresponsable et zéro déchet.

M. Champagne reconnaît cette volonté de l’organisation d’atteindre à terme cet objectif, en admettant que l’idée de la distribution des gels ne soit pas idéale.

Il n'a pas été possible de joindre les organisateurs du Marathon de Montréal mercredi.

L'abandon de déchets par terre n'est pas le seul problème logistique qu'a connu l'organisation. La course principale de l'événement a commencé avec un retard de 50 minutes dimanche, et un coureur de 24 ans, Patrick Neely, est décédé d'un arrêt cardiaque à environ 2 km de la ligne d'arrivée du demi-marathon. Selon des témoins de la scène, les secours auraient mis beaucoup de temps à arriver.