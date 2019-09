Omnium Safeway : Corey Conners et Adam Hadwin sont dans le coup

À l’issue de la première ronde de l’Omnium Safeway, qui était disputée jeudi à Napa en Californie, les Canadiens Corey Conners et Adam Hadwin n’accusent que trois coups de retard sur la tête.

Grâce à une ronde de 68 (-4), Conners et Hadwin se retrouvent au huitième rang, à égalité avec cinq autres concurrents. Ils ne sont qu’à trois coups de l’Australien Adam Scott et de l’Américain Andrew Landry, qui ont pris les commandes du tournoi en retranchant sept coups à la normale de 72.

L’Italien Francesco Molinari et l’Américain Matthew NeSmith sont tout juste derrière, à -6.

Par ailleurs, l’ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas Tony Romo a connu une première ronde surprenante en retranchant deux coups à la normale. À son quatrième départ en carrière sur le circuit de la PGA, il tentera de se qualifier pour une première fois pour les rondes de la fin de semaine.

Parmi les autres Canadiens en action, Nick Taylor pointe au 15e rang après avoir réalisé une ronde de 69 (-3). Roger Sloan est 28e, à -2, tandis que David Hearn est 51e, à -1. Michael Gligic a quant à lui joué la normale ce qui lui a valu le 73e rang.

Enfin, Mackenzie Hughes se retrouve au 116e échelon après avoir obtenu un pointage de 74 (+2).

Lent départ pour les Canadiennes à Indianapolis

Les Canadiennes ont connu une première ronde plutôt ordinaire au Championnat Indy Women in Tech de la LPGA, jeudi, à Indianapolis. L’Ontarienne Alena Sharp est celle qui a obtenu le meilleur résultat en se classant 13e, à cinq coups de la tête.

Sharp a retranché quatre coups à la normale de 72 en enregistrant six oiselets et deux bogueys. Elle se retrouve à égalité avec neuf autres golfeuses.

C’est la Sud-Coréenne Mi Jung Hur qui s’est emparée de la tête en signant une carte de 63 (-9). La golfeuse de 29 ans a calé pas moins de neuf oiselets.

Hur possède deux coups d’avance sur ses plus proches rivales, soit la Japonaise Sakura Yokomine, l’Anglaise Bronte Law et la Danoise Nanna Koerstz Madsen.

Pour sa part, Brooke M. Henderson a conclu sa journée au 23e rang avec une marque de 69 (-3). L’Ontarienne a réussi quatre oiselets et commis un boguey à sa première sortie.

De son côté, Anne-Catherine Tanguay a connu une première ronde très difficile, qu’elle a bouclée avec un pointage de 78 (+6). La Québécoise, qui occupe le 131e et avant dernier rang du classement, a commis six bogueys et un double boguey. Elle a néanmoins réussi deux oiselets.