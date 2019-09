Percutant K.-O. pour Steven Butler

MONTRÉAL | Steven Butler n’a mis que 38 secondes pour vaincre par K.-O. son adversaire mexicain Paul Valenzuela fils à l’aide d’un jab, jeudi soir, au Casino de Montréal.

Un puissant coup sur la «margoulette» a ainsi offert une finale aussi courte que spectaculaire aux amateurs de boxe présents. Valenzuela fils (23-9, 16 K.-O.) a été surpris et est demeuré au sol dès le premier round.

«Je suis vraiment content, mais je pense que mes entraîneurs sont encore plus contents parce que c’est un coup qu’on pratique et qu’on essaie de développer, a commenté Butler (28-1-1, 24 K.-O.). Les adversaires savent que j’ai une bonne main droite et ils ne s’attendent donc pas à un coup de la gauche comme celui-là.»

À la suite de ce résultat, Butler sera définitivement en forme pour reprendre du service sous peu, lui qui devrait minimalement se battre en décembre prochain.

Juste avant la finale de la soirée, Batyr Jukembayev (16-0, 13 K.-O.) l’a emporté contre l’expérimenté Miguel Vazquez (41-8, 15 K.-O.), un Mexicain de 32 ans qui en était à son 50e combat professionnel en carrière. Fait intéressant: parmi les neuf défaites désormais à sa fiche, le natif de Guadalajara en doit deux au célèbre champion Saul «Canelo» Alvarez. Et maintenant une à Jukembayev, qui l’a emporté par decision unanime des juges (100-90, 99-91 et 99-91) après 10 rounds. Le protégé d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) a ainsi mis la main sur le titre WBA Continental et un titre IBF Intercontinental chez les poids super-légers.

Combat sanglant pour Clavel

Autrement, il fallait plus que deux coupures pour inquiéter Kim Clavel. La boxeuse québécoise, qui est infirmière de métier, est pour sa part demeurée invaincue en 10 combats professionnels.

Clavel (10-0, 2 K.-O.) l’a donc emporté, non sans verser un peu de sang, contre la boxeuse d’origine roumaine Xenia Jorneac (10-5, 3 K.-O.). Victime de deux coups de tête accidentels durant le combat contre cette gauchère, Clavel a subi une coupure sur le nez, puis une autre près de l’oeil droit. Suivant les conseils de son entraîneuse Danielle Bouchard, elle a su composer avec la situation pour dominer le combat de huit rounds et l’emporter par décision unanime des juges grâce à des cartes de 80-72, 80-72 et 79-73.

«Danielle, dans le coin, me disait: “nous, on s’occupe des coupures et toi, tu t’occupes de boxer, c’est ce que j’ai fait, a commenté fièrement Clavel, après son combat. J’ai essayé de garder ma technique et de ne pas manger des coups de poing pour rien.»

Oeuvrant chez les poids mi-mouches, la Québécoise peut maintenant placer ce combat dans son bagage d’expérience et poursuivre sa quête vers un titre mondial.

Raphaël Courchesne l’emporte

Plus tôt dans la soirée, Raphaël Courchesne (8-0-0, 3 K.-O.), Avery Martin-Duval (3-0-0, 2 K.-O.) et Aman Kazankapov (1-0-1, 0 K.-O.) ont chacun remporté leur combat contre d’autres représentants du Mexique. Originaire de Saint-Hyacinthe, Courchesne a atteint solidement au visage le coriace Javier Mercado à différentes reprises, mais la décision des juges a été nécessaire après six rounds pour lui procurer la victoire (60-54, 60-54 et 60-54). Le Québécois est ainsi demeuré invaincu en huit combats professionnels.

Le duel entre Martin-Duval et Alexis Ahmed Ocampo a aussi été mouvementé avec une chute au tapis dès le premier round pour le Mexicain. Non sans encaisser quelques bons coups au passage, Martin-Duval, qui est âgé de seulement 18 ans, l’a emporté par décision unanime des juges (trois cartes identiques de 39-36) au terme des quatre rounds.

Makhmudov en action samedi

Il s’agissait du premier de deux galas présentés au Casino de Montréal par EOTTM en quelques jours. Samedi, Arslanbek Makhmudov (8-0, 8 K.-O.) fera les frais de la finale contre le Mexicain Julian Fernandez (13-1, 10 K.-O.) pour le titre NABF des poids lourds.

«En l’emportant, Arslanbek accédera automatiquement au top 15 mondial, peut-être même top 10, ça va dépendre de sa performance, a précisé le promoteur Camille Estephan, croisé jeudi. S’il gagne le titre, on a une entente en place avec un gros nom pour lui en décembre.»

Estephan a confirmé du même souffle l’organisation d’un gala au Centre Bell, le 7 décembre prochain.

«Ça va être vraiment le gala signature pour repartir la boxe au Centre Bell, a avancé le promoteur. Le plan pour nous, c’est de faire deux très gros galas par année au minimum à cet endroit, à part tous nos autres galas évidemment.»