Quoi faire quand un enfant pleure pour ne pas dormir dans son lit ?

Mon fils et ma bru ont une fillette de trois ans que nous gardons à l’occasion, mon mari et moi. Depuis quelque temps, elle leur fait des crises épouvantables au moment du coucher. Elle hurle à s’en péter les poumons et refuse de dormir seule dans son lit. Elle ne s’endort que quand ses parents la prennent dans leur lit. Je ne trouve pas ça normal, puisqu’elle ne fait jamais ce genre de crise quand elle couche ici. C’est quoi, le problème ?

Mère-grand

Il se peut que cette enfant entre dans l’Œdipe et cherche à empêcher que ses parents soient seuls dans leur lit. Mais il se peut aussi que cela résulte d’un manque de fermeté des parents à refuser de la prendre à dormir avec eux, doublé d’un manque de patience pour endurer les pleurs de l’enfant jusqu’à ce qu’elle s’épuise et s’endorme.