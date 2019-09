Un fuyard blesse une dame et se dit victime d’un coup monté

Un hurluberlu à l’origine d’une poursuite policière qui a fait une innocente victime à Montréal refusait de se faire arrêter par la Sûreté du Québec parce qu’il ne reconnaît aucune autorité aux lois de la province.

« J’ai dit au policier de la SQ [qui voulait l’intercepter parce que son permis était suspendu] que je voulais aller à la GRC [Gendarmerie royale du Canada] pour régler ça parce que c’est de juridiction fédérale. Il a parti ses “cerises” et a tout fait dégénérer », s’est défendu Sébastien Théodore lorsqu’un enquêteur l’a interrogé au lendemain de son arrestation survenue le 17 novembre 2018.

Le Longueuillois de 41 ans subit son procès devant juge et jury pour des accusations de délit de fuite, de conduite dangereuse et de négligence criminelle ayant causé de graves blessures à Nancy Carrier. La femme de 43 ans a eu les jambes et le bassin fracturés ainsi que les poumons perforés quand elle a été happée en pelletant son entrée.

Lors de l’enregistrement vidéo de son interrogatoire, Théodore a expliqué qu’il fait partie « d’un groupe de résidents qui prônent allégeance à la Couronne, à Sa Majesté » la reine d’Angleterre et à la Constitution canadienne.

Celui qui assure sa défense lui-même a affirmé le plus sérieusement du monde que « les lois du Québec sont toutes illégales » et qu’il refusait d’être représenté par un avocat québécois parce que « le Barreau n’est pas légitime ».

Il voulait 3 millions $

L’accusé a fait sourciller des jurés en disant avoir « envoyé une réclamation de 3 millions $ » à la cour municipale de Longueuil parce qu’une policière de cette ville lui avait donné une contravention au printemps 2018 pour les vitres teintées trop opaques de sa voiture.

Il n’a pas payé ce constat d’infraction de moins de 200 $ et c’est pourquoi un patrouilleur de la Sûreté du Québec (SQ) a voulu l’intercepter le soir des infractions reprochées.

« J’attaque le système et ça dérange. C’est un coup monté. La SQ m’attendait de l’autre côté du pont. Ils m’ont rentré dedans, j’ai eu peur et j’ai agi en légitime défense », s’est-il justifié.

L’accusé a été ramené sur terre par l’enquêteur qui lui a mentionné que la victime « aurait pu » mourir.

« Je voulais pas que ça vire mal, a-t‐il dit en essuyant quelques larmes. Ça m’écœure. Elle va m’en vouloir. »

► Le procès de Sébastien Théodore, qui est détenu préventivement depuis 10 mois, est présidé par le juge James Brunton et se poursuivra lundi.