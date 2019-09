Un moment historique

Bonjour à vous lecteurs et lectrices du Journal de Québec et du Journal de Montréal, mon nom est Luc Laliberté et depuis vingt-cinq ans déjà j'enseigne l'histoire au Cégep Garneau de Québec. Plus spécifiquement j'enseigne les cours Histoire des États-Unis et Histoire des Amériques. Bien avant d'entreprendre mon parcours universitaire et de débuter ma carrière en enseignement, je me passionnais déjà pour l'histoire de nos voisins du sud parce que quotidiennement je constatais son influence sur les sociétés canadienne et québécoise. Depuis une quinzaine d'années j'analyse et commente l'actualité dans différents médias, plus récemment pour les réseaux TVA, LCN ainsi que pour Qub radio. Aujourd'hui je me lance dans une autre aventure, celle de blogueur. Je m'engage aujourd'hui à vous alimenter en textes généralement courts, des entrées qui seront souvent concentrées sur la vie politique, mais également sur divers aspects de la société américaine. N'excluons donc pas les sports, l'art ou les débats de société de nos potentiels sujets! L'enseignant en moi tentera de vous guider dans l'exploration des diverses facettes d'une société complexe tout en évitant de prendre position. À vous ensuite de juger!

Le hasard fait en sorte que cette première entrée sur mon blogue survienne au moment où les États-Unis sont ébranlés par une nouvelle tourmente attribuable à l'administration Trump. Comme historien je pèse toujours mes mots lorsque j'utilise l'expression "moment historique", et je le fais alors que nous vivons un tel moment. Que nous soyons admiratifs de l'histoire des États-unis ou particulièrement critiques, experts comme néophytes sont confrontés à une administration qui offre peu de points de comparaison. Donald Trump et son entourage ne font rien comme leurs prédécesseurs et nous constatons régulièrement que le système américain était plus ou bien préparé à accueillr une approche aussi peu conventionnelle. Pour être bien clair, je préccise tout de suite que le président actuel oeuvre continuellement à la limite de ses prérogatives constitutionnelles quand il ne les ignore tout simplement pas. Sur ce point les faits parlent d'eux-mêmes.

Ce qui se déroule depuis hier est particulièrement grave et les élus démocrates de la chambre n'avaient d'autres choix que de lancer cette phase exploratoire de la procédure de destitution. Bien difficile d'ignorer qu'un président puisse utiliser son pouvoir et l'argent des contribuables pour demander au dirigeant d'un autre pays des rensignements sur un adversaire politique. Selon ce que nous apprenions en début de journée, des conseillers de Donald Trump ont même tenté d'étouffer l'affaire. Si vous avez en mémoire les cas de Richard Nixon ou de Bill Clinton, le cas de Donald Trump est à mes yeux bien plus grave parce que le cumul des accusations depuis plus de deux ans dépasse l'entendement. Non seulement je pourrais recenser les déclarations controversées du président pour appuyer mon propos, mais je pourrais ajouter les enquêtes (certaines toujours actives), les recours devant les tribunaux, des passages du rapport de Robert Mueller ou encore énumérer les noms de ses collaborateurs qui sont derrière les barreaux ou qui attendent leur sentence.

Je termine ici cette première entrée, mais j'ai déjà hâte à la prochaine! Avec cette procédure de destitution et la campagne électorale qui est déjà en branle, nous sommes assurés de ne jamais manquer de contenu! Au plaisir!