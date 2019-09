Un requin blanc visite la baie des Chaleurs

BELLEDUNE, N-B | Il y avait de la visite rare jeudi matin près du port de Belledune, au Nouveau-Brunswick, où un requin blanc a été aperçu dans les parages.

La bête mesurait 8,9 pieds, soit un peu plus de 2,5 mètres, et pesait 432 livres.

C’est grâce à l’observatoire américain Ocearch, qui suit les traces des prédateurs marins de l’Amérique du Nord , que l’on a accès à ces données précises sur l’animal.

Ce requin est imposant, mais il est loin d’être à maturité. Les requins blancs peuvent mesurer jusqu’à six mètres de long. Dans ce cas-ci, il s’agit d’un mâle et, comble du hasard, il a été baptisé «Brunswick» non pas en hommage à la province canadienne, mais plutôt parce qu’il a été tracé pour la première fois dans le comté de Brunswick, dans l’État de Géorgie, au sud des États-Unis. C’est le 26 février dernier que les scientifiques d’Ocearch l’ont marqué.

Il a ensuite été aperçu près de la ville de New York, au début juin, et le voilà maintenant dans la baie des Chaleurs. Ce sont plus de 6800 kilomètres qu’il a parcourus, à raison d’une moyenne de 66 kilomètres par jour.

Sur son compte Twitter, l’observatoire scientifique Ocearch mentionne que «Brunswick continue de nous montrer des pistes que nous n’avons jamais vues auparavant sur notre traceur. C’est excitant de le surveiller».