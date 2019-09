Une décision qui aurait pu tout changer

On a fait grand bruit de la faute flagrante d’Auro Jr dans sa surface à la 65 e minute et qui a été ratée pour tous les officiels de la rencontre, mercredi. Le joueur du Toronto FC a pratiquement fait un coup de volleyball avec sa main pour dégager un ballon, mais il n’y a pas eu de carton rouge ou de tir de pénalité, une véritable injustice.

« On n’en parle pas trop parce qu’on a réussi à remporter la coupe, mais j’ai du mal à comprendre la décision de l’arbitre, même les gars et le staff sur le banc l’ont vu et ils étaient très loin », a raconté Samuel Piette.