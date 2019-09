Une manif jamais vue au Québec

La manifestation monstre qui se déroulera aujourd’hui tient du jamais-vu au Québec et s’annonce comme le point culminant de plusieurs mois de conscientisation environnementale, s’entendent pour dire des experts.

« C’est une mobilisation historique ! lance avec enthousiasme Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, à propos de cette manifestation unique et tant attendue. Il y aura un avant et un après 27 septembre. »

Les rues de Montréal et d’une cinquantaine de villes de la province vibreront aujourd’hui au rythme des quelque 300 000 manifestants qui les envahiront.

« Il va y avoir du monde partout dans les rues du Québec ! Le mouvement est unique. Il implique toutes les générations et toutes les ethnies. Des travailleurs, des élèves et des politiciens marcheront », avance Louis Couillard, du mouvement étudiant La planète s’invite à l’université.

Ses collègues et lui ne cachent pas être étonnés par l’ampleur de la foule anticipée.

Car s’il est vrai que de grands rassemblements ont frappé l’imaginaire québécois par le passé, jamais l’environnement – et peut-être même tous les enjeux confondus – n’aura déplacé des gens comme il doit le faire aujourd’hui, estiment des spécialistes.

Ces manifestants scanderont haut et fort aux dirigeants mondiaux qu’il y a « urgence d’agir » face à la crise planétaire dénoncée par les scientifiques.

Cette motivation soudaine et plus accrue des Québécois serait d’ailleurs expliquée par de récents rapports « dévastateurs », croit Diego Creimer, de la Fondation Suzuki.

Le professeur Alexandre Gajevic Sayegh de l’Université Laval ne se souvient pas non plus avoir vu un tel engouement pour la question climatique au Québec. Et c’est tant mieux, dit-il.