COUSINEAU, Armande

(née Vallières)



De Sainte-Thérèse, le 23 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Armande Vallières, épouse de feu M. Rosaire Cousineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants France (Guy), Micheline (Richard), Sylvie (Yvon), Liette (Luc) et Benoit (Chantal), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934le dimanche 29 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 30 septembre dès 9h.Une liturgie aura lieu ce lundi à 11h en la chapelle du complexe.