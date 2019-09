Agenda du week-end

Les Journées de la culture

Photo Catherine Landry

Aujourd’hui et tout le week-end, partout au Québec, on pourra participer à une foule d’activités culturelles : visiter Vitrine sur l’art au pas de course, découvrir un ancien autobus de la STM à Pointe-Saint-Charles, créer une maison originale au Centre culturel Stewart Hall de Pointe-Claire, rencontrer la nation innue à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, entendre le concert Razzia(s) à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, etc. Il y en a pour tous les goûts et c’est presque tout gratuit. Consultez le site pour connaître les activités près de chez vous.

journeesdelaculture.qc.ca

Il y a un ogre dans mon orgue !

Demain, 11 h, dans le jubé de l’orgue de la basilique à l’Oratoire Saint-Joseph, les enfants de 3 à 10 ans pourront participer à la recherche de l’ogre qui s’est réfugié dans l’orgue !

C’est gratuit.

Hors les murs : on danse dehors

Photo courtoisie, Hors les murs

Sur l’Esplanade de la Place des Arts, aujourd’hui, de 19 h à 23 h, on dansera au rythme des premiers peuples ; demain, de 19 h à 23 h, ce sera au rythme afro-colombien. Dimanche, de 11 h à 14 h, des membres de l’École nationale de cirque proposeront diverses activités de pyramide et de jonglerie. Il y aura également un atelier de danse folklorique colombienne.

La Courgerie

Photo courtoisie, La courgerie

Si vous êtes amateur ou amatrice de courges et souhaitez sortir de la ville, c’est le moment d’aller faire un tour à la Courgerie (2321, rang Grand Saint-Pierre, à Sainte-Élisabeth, au nord de Joliette), où vous pourrez cueillir des courges et des citrouilles. On apporte son pique-nique ou on se procure ce qui est proposé à la boutique. Il y a aussi un marché de courges si vous préférez ne pas les cueillir vous-même. Samedi et dimanche, pour les Journées de la culture, tout se passera au rythme de l’Afrique.

L’accès au site est gratuit.

Tabarnak à la TOHU

Photo Guillaume Morin

Du 2 au 12 octobre, à la TOHU, on pourra assister au spectacle Tabarnak du Cirque Alphonse, une fresque musicale trad-rock qui célèbre les cieux et les enfers.