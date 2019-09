[BALADO] «J'ai davantage confiance aux Bills de Buffalo qu'aux 49ers de San Francisco» – Jean Carrier

Cette semaine, dans le balado de La Zone payante, on fait le tour des équipes qui n’ont pas de défaite au compteur. Est-ce que ces formations sont légitimes ou vont-elles s’écrouler dans les prochaines semaines?

Nos experts et animateurs Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette répondent à cette question! Petite précision, on inclut les Packers dans cette liste, car le balado a été enregistré jeudi, en après-midi, mais leur fiche immaculée a été reléguée aux oubliettes à la suite de leur défaite contre les Eagles, lors du match du jeudi soir!

Vous pouvez écouter votre balado de La Zone payante ci-dessous!

On discute aussi du retour de la fin de la grève de Melvin Gordon chez les Chargers de Los Angeles, de la belle victoire des Saints contre les Seahawks, et de la saga Antonio Brown.

Et comme à l’habitude, voici notre segment audio 100% fantasy, afin de vous aider dans vos choix de joueurs en vue de vos confrontations du week-end!

Vous pouvez écouter le segment audio 100% fantasy football ci-dessous!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l’équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.