On n’a jamais assez de recettes de boulettes ! C’est tellement pratique et rassembleur, c’est un super bon dépanneur pour les soupers de soir de semaine. En voici une de plus à ajouter à votre répertoire. Rapide à préparer, légèrement sucrée et super moelleuse, je parie que cette recette deviendra votre meilleur atout lorsque vous ne saurez pas quoi cuisiner pour le souper.

Portions : 4 | Préparation : 30 min | Cuisson : 15 min

Ingrédients

1 gousse d’ail

1/2 tasse de persil frais

1 lb de porc haché maigre

2/3 de tasse de chapelure à l’italienne

1/2 tasse de miel

1/3 de tasse de pâte de tomates

2 c. à thé de vinaigre de vin rouge

1/2 c. à thé de sauce Worcestershire (sauce anglaise)

1 trait de sauce piquante (de type Tabasco)

Poivre et sel

Préparation

Préchauffer le four à 450 °F. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable). Hacher finement l’ail et le persil. Réserver environ 2 c. à soupe de persil pour la garniture. Dans un grand bol, mélanger le porc, la chapelure et le persil. Dans un autre bol, mélanger l’ail, le miel, la pâte de tomates, le vinaigre, la sauce Worcestershire et la sauce piquante. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. Incorporer la moitié de la sauce au miel à la préparation de porc. Former environ 24 boulettes de 1,5 po de diamètre et déposer sur la plaque de cuisson. Badigeonner les boulettes du reste de sauce. Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites au centre. Garnir les boulettes de persil et servir avec du riz et une salade verte.

Valeurs nutritives

Calories 408

Protéines 24 g

Lipides 12 g

Glucides 52 g

Fibres 2 g

Sodium 318 mg

Note

Se conserve 4 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

Chaque semaine, retrouvez la nutritionniste Geneviève O’Gleman dans les pages du cahier Zeste. Vous pouvez aussi la lire dans son magazine web Savourer.ca.