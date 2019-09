Caroline Huard: fortes envies de véganisme

Caroline Huard, alias « Loounie », a subi une transformation alimentaire extrême, il y a huit ans. D’un amour pour les charcuteries et les fromages, elle en est venue à cuisiner régulièrement du gruau salé et confit de légumes ou encore des gaufres avoine-haricots, créations qu’on retrouve dans son livre Loounie cuisine : astuces et recettes 100 % végétales, fruit de sa première incursion dans l’univers de la littérature culinaire.

Aujourd’hui végane passionnée, la jeune femme n’est aucunement titillée à l’idée de renouer avec son ancien mode de vie, pour la simple et bonne raison qu’elle n’a pas à se priver quand l’heure des repas sonne.

Les envies qu’elle a, elle les transforme parce qu’elle le veut bien, mais également par nécessité. « Pour la plupart des véganes, on n’a pas grandi avec des référents véganes, explique Caroline Huard. On a grandi avec du Hamburger Helper et des McCroquettes, du pâté chinois et de la bonne bouffe, autant à la maison qu’au restaurant... Je ne viens pas du tout d’une famille sensibilisée à ça. »

« On ne vit pas non plus dans un monde végane, donc tous nos référents culturels sont avec des aliments qui vont souvent contenir des produits laitiers ou de la viande. Je suis donc partie des envies que j’avais. »

Parlons bacon...

L’importance de recréer tout en respectant ses besoins est donc capitale. « Souvent, ce qu’on va voir, c’est une espèce de clivage avec une alimentation traditionnelle. OK, le matin, je mange deux œufs bacon ; si je deviens végane, je vais manger un petit pouding de chia au lait d’avoine avec trois ou quatre framboises dessus... Pour moi, c’est vraiment comme comparer des pommes et des oranges. Je comprends que quelqu’un qui a l’habitude de manger ses œufs et son bacon, si je lui propose un pouding de chia, il va dire non... »

De là est apparue l’ingénieuse idée de concocter un bacon d’aubergine qui pourrait égayer plus d’un matin. « Je n’ai pas la prétention de dire que ça goûte exactement le bacon, et un amateur de bacon me dirait sûrement “ben voyons donc, ce n’est pas du bacon”. Je lui donnerais raison, mais on peut dire que c’est vraiment satisfaisant, par contre. C’est un peu sucré, c’est très salé, c’est fumé. Ça va vraiment combler des envies. Faudrait être de mauvaise foi pour dire qu’il n’y a pas d’intérêt à manger ça. »

Thérapie culinaire

Pendant presque 16 ans, Caroline Huard a été ergothérapeute en santé mentale en clinique privée avec les jeunes. C’est ainsi qu’elle a découvert le pouvoir thérapeutique d’une activité comme celle de la cuisine.

Dans son livre comme dans son quotidien, elle explique et applique les bienfaits de modeler son espace à la tâche qu’on souhaite effectuer. Elle souhaite ainsi inciter les gens à passer plus de temps dans leur cuisine plutôt qu’à s’en éloigner.

« Préparer un repas alors qu’on a de la bonne musique qui joue, qu’on a mangé une collation et qu’on est en bonne compagnie, ça peut vraiment être une activité super plaisante, surtout dans un environnement bien aménagé, versus des gens qui nous crient après, qu’on a faim ou qu’on est en hypoglycémie et qu’il y a la vaisselle du matin qui traîne dans l’évier. Ce n’est pas du tout la même affaire. »

► Loounie cuisine : astuces et recettes 100 % végétales est offert en magasin.

Le pouvoir du tofu et des végétaux

« Arrivée un peu comme un accident », après un bon souper que Caroline Huard a partagé chez une amie, la recette du tofu magique a connu un très vif succès sur les réseaux sociaux. Faite à base de levure, facile et goûteuse, elle a maintenant d’innombrables déclinaisons qui apportent leur lot de saveurs grâce aux internautes qui ne cessent de partager leurs idées.

Influenceur

Elle était donc, évidemment, un incontournable pour le premier livre de cuisine de Loounie. Mais pas seulement en raison de sa popularité ; aussi parce que sa créatrice affirme que le tofu est « un des ingrédients les plus agréables avec lesquels travailler » et qu’il « offre de nombreuses possibilités culinaires ».

Caroline Huard croit que cet aliment — qui, servi brouillé, est devenu un véritable classique — représente un bel atout quand vient le temps de prendre le virage du véganisme. Il pourrait même permettre de dire adieu au poulet, pour peu qu’on lui laisse la chance de s’exprimer, comme les végétaux, d’ailleurs.

« Ça rejoint beaucoup ce que je dis aux gens qui veulent intégrer plus de végétaux : avant de penser à retirer des choses de ton alimentation, pense à ajouter des choses, suggère-t-elle. Peut-être une fois par semaine, mange du tofu ou essaie un plat avec des pois chiches et des lentilles. Avec un nombre maximum de repas par semaine, ça va faire qu’il y a quelque chose qui va débarquer. »

Unificateur

Au lieu de diviser les gens, Caroline Huard est convaincue que le véganisme dispose de tous les atouts nécessaires pour rassembler.

« Je crois beaucoup au fait qu’on est là pour se réunir autour des aliments, pas pour créer des équipes et des clans... Je trouve que la bouffe végétalienne est très inclusive ; tout le monde peut en manger à moins d’avoir des allergies ou des intolérances... Ça fait des plats encore plus rassembleurs et on ne se sent pas alourdi. »

Tofu magique piri piri et frites de légumes racines

Frites de légumes racines

Carrés magiques

Cari 10 minutes

Riz de chou-fleur lime-coriandre

