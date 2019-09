Carte postale de Toscane #1

Chianti Classico 2016, Volpaia

27,75 $ - Code SAQ: 10858262 – 13 % - 2 g/l



Je termine tout juste une tournée d’une semaine à travers les vignobles du Chianti Classico, entre les villes de Florence et de Sienne. J’en rapporte plein de belles suggestions de vins pour vous, mais aussi plusieurs clichés de paysages à couper le souffle.

La série de carte postales de Toscane commence avec le chianti classico « tout court » de la famille Mascheroni Stianti. Giovanella Mascheroni Stianti a participé activement à la renaissance du Chianti au cours des années 1980. Son domaine, aujourd’hui géré en grande partie par sa fille Federica est toujours la source de vins sincères et élégants.

Impossible de résister au nez compact de ce 2016, très typé du sangiovese, avec des odeurs de tannerie et de cerise noire, ni à sa bouche vibrante, pleine et élégante. Beaucoup de relief, juste ce qu’il faut d’angles tanniques pour maintenir la tension en bouche et une longue finale vaporeuse, qui égrène la cerise confite, la rose séchée et le fenouil. Une superbe expression du terroir de Radda in Chianti.

Salute a tutti !

$$$ - ★★★★





