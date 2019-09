Décès de Joe Wilson

L'ancien ambassadeur américain Joe Wilson est décédé plus tôt aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être qu'il s'était opposé à l'administration Bush au moment de la guerre en Irak.

Dans un article publié par le New York Times il réfutait l'argumentation à l'effet qu'il y avait des armes de destruction massive en sol irakien. Un membre de l'administration, Scooter Libby, avait par la suite contribué à dévoiler l'identité de l'épouse de Wilson. Valerie Plame était à ce moment un officier de la CIA et son identité devait demeurer secrète. Récemment Mme Plame annonçait sa candidature pour un siège au sénat et la vidéo de l'annonce est devenue virale. Vous pouvez la voir ici . L'histoire du couple et de ses démêlés avec la Maison Blanche a été portée à l'écran en 2010 dans un film intitulé Fair Game .