Denis Shapovalov dans le carré d'as au tournoi de Chengdu

Le Canadien Denis Shapovalov a atteint les demi-finales du tournoi de Chengdu, en Chine, vendredi.

Le 34e joueur mondial, huitième tête de série, a disposé du Biélorusse Egor Gerasimov en trois manches de 6-4, 3-6, 6-3. Shapovalov a réussi neuf as, tout en brisant le service de son rival deux fois. Chaque homme a commis quatre doubles fautes au cours de cet affrontement de 1 h 37 min.

Dans le carré d'as, il affrontera le gagnant du duel entre l’Espagnol Pablo Carreno Busta, 63e au classement professionnel masculin, et le Chilien Cristian Garin, 33e joueur mondial. L’autre demi-finale mettra aux prises le Sud-Africain Lloyd Harris et le Kazakh Alexander Bublik, qui occupent respectivement les 111e et 71e rangs de l’ATP.