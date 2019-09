Des vacances en Italie

« On s’est promenés à Rome et en Toscane, à Florence et Montepulciano. C’était vraiment, mais vraiment le fun. Oui, le bon vin vraiment pas cher, et, oui, la bonne bouffe. Mais on s’est surtout reposés et on a rechargé nos batteries », relate-t-il, rencontré sur le tapis rouge de la première médiatique du one-man-show de Julien Lacroix, au Monument-National.