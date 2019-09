Dossiers prioritaires

La saison 2019 n’est pas encore terminée, mais on peut déjà vous dire que beaucoup de boulot attend les décideurs de l’Impact.

On va d’abord devoir statuer sur le poste d’entraîneur. Que fera-t-on de Wilmer Cabrera ? Il a essentiellement été embauché pour terminer la saison quand Rémi Garde a été congédié, mais il vient de remporter le Championnat canadien. Est-ce qu’on voudra lui donner une chance d’aller plus loin ?

Puis, il y a les décisions concernant le produit sur le terrain. Celles-ci seront nombreuses et, dans certains cas, délicates.

À 34 ans, il vient de vivre une année ponctuée de blessures, ce qui fait dire à certains que ses meilleures années sont derrière lui. L’équipe détient une option pour la saison prochaine, et Piatti assure que si elle est activée, il sera de retour.

Si l’Impact veut le ramener, et bien des partisans seraient heureux de le revoir. Il faudra peut-être qu’il accepte un salaire moindre que ce qu’il récolte en ce moment. Le nœud du problème se trouve là.

On devra aussi penser à retenir les jeunes Zachary Brault-Guillard, Lassi Lappalainen et Orji Okwonkwo, tous en prêt, en plus de se pencher sérieusement sur l’acquisition d’un attaquant qui peut marquer des buts.