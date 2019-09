DEBKOSKI, Adolphe



De Terrebonne, le lundi 23 septembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Adolphe Debkoski, époux de Mme Madeleine Baril.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilbert (Suzanne), André, France (Sébastien) et Marcel (Nathalie), ses sept petits-enfants et leurs conjoint(es), ses sept arrière-petits-enfants, son frère Jean (Paulette) et sa soeur Monique, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEle dimanche 29 septembre de 10h à 17h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en son nom à la chapelle du même endroit à 17h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à Parkinson Québec.