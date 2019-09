Effet toujours bien présent

L’effet positif de la victoire de mercredi en finale du Championnat canadien ne s’était pas encore dissipé lors de l’entraînement de l’Impact, vendredi matin.

« Ça fait du bien aux têtes de tous les joueurs, du staff et de tout le monde qui bosse au club », a reconnu Rudy Camacho, un des trois marqueurs dans la séance de tirs au but déterminante.

Selon l’arrière français, le bonheur perdure, mais la tête est bel et bien au match de dimanche contre Atlanta, que l’Impact ne peut se permettre d’échapper.

« On est contents, on savoure, on va bien se concentrer pour le match de dimanche, ajoute Camacho. Il faut avoir le même état d’esprit.

« Il faut gagner tous les matchs. On n’a pas eu de succès à domicile et on veut bien finir la saison pour nos supporters. »

Mince chance

On le disait, la rencontre face à Atlanta est sans lendemain pour l’Impact, qui doit absolument l’emporter et espérer que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre trébuche face au New York City FC à Foxboro. Une victoire des Revs, et l’Impact sera éliminé. Une défaite et l’espoir renaîtra puisque le Bleu-blanc-noir se rapprocherait à deux points des Revs. Un verdict nul fera en sorte que l’Impact pourrait se qualifier en battant les Red Bulls de New York la semaine prochaine, pour autant que les Revs s’inclinent à Atlanta.

Il y a beaucoup de si dans tout ça. Autrement dit, l’Impact n’est pas du tout maître de sa destinée.

« Même si nous n’avions que 0,001 % de chances, on doit tout donner, on ne peut pas abandonner en se disant que c’est trop difficile », a insisté Wilmer Cabrera, qui ne suivra pas le match des Revs.

« Je ne porterai pas attention au match entre la Nouvelle-Angleterre et New York City FC, c’est une perte d’énergie. On doit se concentrer sur notre match », a-t-il indiqué.

Raideurs

Maxi Urruti n’était pas de la séance d’entraînement vendredi, mais Cabrera a indiqué que ce n’était rien de sérieux.

« Il ressentait des raideurs, alors nous l’avons laissé à l’intérieur », a-t-il expliqué.

Cabrera a été évasif quand il a été questionné sur la possibilité de voir Clément Diop obtenir le départ devant le filet après sa belle prestation lors des deux rencontres de finale du Championnat canadien. « Clément a été très important pour l’équipe et la conquête de ce trophée, a reconnu l’entraîneur-chef. Il a laissé sa marque, et nous verrons ce que nous ferons. Nous sommes en analyse.