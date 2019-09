Elizabeth Warren gagnante de la procédure de destitution?

Les allégations auxquelles fait face Donald Trump sont rattachées à une conversation téléphonique avec le président ukrainien. Lors de cette conversation il a à maintes reprises insisté pour relancer une enquête impliquant Joe Biden et son fils.

J'affirmais dans mon billet précédent que la bataille qui s'annonce en sera une de l'opinion publique, autant qu'un bras de fer entre les élus démocrates et républicains. La stratégie du président vise à déstabiliser Joe Biden, au plan stratégique et au plan émotif. Jusqu'à maintenant Joe Biden et son fils n'ont rien à se reprocher et les motifs invoqués par Donald Trump sont tirés de nombreuses théories du complot. Le président sait très bien qu'on se contente habituellement de relayer les gros titres et que de nombreux citoyens américains se soucieront peu des nuances entre son cas et celui de l'ancien vice-président. Il est passé maître dans l'art de la manipulation médiatique. De plus, la famille est un thème sensible pour Biden. S'il évoque régulièrement le décès de son fils Beau, il s'inquiète également des retombées de toute cette histoire pour Hunter. Ce dernier a eu une vie personelle plus mouvementée et son travail au sein d'une compagnie ukrainienne a soulevé bien des questions.

Alors que débute l'enquête qui précède le vote de la chambre des représentants sur une éventuelle procédure de destitution, on peut se demander si Joe Biden ne sera pas une victime collatérale. Depuis une semaine Elizabeth Warren le chauffe dans certains sondages, le devançant même parfois. S'il y a une ¨gagnante¨ au triste épisode qui se déroule sous nos yeux, ce pourrait bien être la sénatrice du Massachusetts.

