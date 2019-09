Excitante Afrique du Sud!

Pourtant, si l’on compare avec l’Argentine, l’Australie ou la Californie, les vins sud-africains sont encore méconnus des amateurs. Or, le pays de Madiba vit actuellement une période excitante ! Lors de ma visite en 2014, on sentait déjà un nouvel enthousiasme avec la montée en force du chenin, du pinot noir et le développement de cépages rhodaniens comme la syrah, le grenache et le cinsault. Aujourd’hui, la force de l’Afrique du Sud réside dans sa capacité à offrir un large éventail de produits. Que ce soit des vins élégants et classiques comme en Europe, des vins riches et gourmands comme dans le Nouveau-Monde, des vins naturels ou oranges pour les hipsters, des effervescents pour les amateurs de bulles ou des micro-cuvées pour les plus exigeants, il y en a pour tous les goûts et dans toutes les gammes de prix.