Quiz «taux d'intérêt» : Connais-tu bien les finances personnelles?

On est plusieurs à penser qu’on devrait nous en apprendre plus sur les finances personnelles et l’économie durant nos études secondaires.

Hélas, puisqu’on a passé l’âge des autobus jaunes, il faut pallier nos manques de connaissances comme on peut.

Et c’est pour ça que porte-monnaie existe, chers lecteurs!

Pour tester votre savoir financier et vous donner quelques informations très utiles au passage, on a préparé ce quiz sur tout ce qui touche aux intérêts.