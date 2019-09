Garneau ferme son unité de production textile à Saint-Augustin-de-Desmaures

Le manque de main-d’œuvre force l’entreprise Garneau à fermer son unité de production textile à Saint-Augustin-de-Desmaures. Une cinquantaine de personnes se retrouvent sur le chômage.

«C’est ici que l’entreprise a vu le jour et c’est une décision qui a été très difficile à prendre. On a pris le temps de bien regarder toutes les options, mais malgré tous nos efforts, il a fallu se rendre à l’évidence», indique le président et fondateur, Louis Garneau.

Au total, ce sont 46 personnes qui ont perdu leur emploi. Les travailleurs ont appris la mauvaise nouvelle, vendredi matin, et l’établissement, ouvert depuis 36 ans, a fermé ses portes au cours des heures suivantes. Le siège social demeurera toutefois ouvert à Saint-Augustin-de-Desmaures.

«Nous sommes malheureusement confrontés à la fin d’un modèle d’affaires dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre grandissant», indique le patron de Louis Garneau Sports. Son nouveau modèle d’affaires sera axé principalement sur la commercialisation, le marketing digital et la distribution, précise la direction.

Un programme d’aide aux employés licenciés a été mis sur pied afin qu’ils puissent se retrouver un gagne-pain le plus rapidement possible.

En 2018, le détaillant de vélos avait reçu un coup de pouce financier du gouvernement du Québec d’environ 1,8 M$ pour revoir sa stratégie numérique. Ce montant s’inscrivait dans le cadre d’un plan stratégique de 2,6 M$.

L’entreprise voulait alors développer une interface transactionnelle web permettant de personnaliser les vélos lors de l’achat. Elle souhaitait également mettre en place un nouveau système de gestion de l’information afin d’accroître l’efficacité de ses activités. Le développement d’un vélo électrique faisait aussi partie des plans.

Le Groupe Louis Garneau compte aujourd’hui près de 400 employés et brasse des affaires dans plus de 40 pays. En plus de ses installations à Saint-Augustin-de-Desmaures, la marque privée de vêtements pour cyclistes possède un centre de distribution au Vermont, une usine au Mexique ainsi que depuis quelques mois un entrepôt à Toulouse, en France.

En 2018, la compagnie a fait l’acquisition des détaillants de vêtements SUGOI et SOMBRIO, basés à Vancouver.