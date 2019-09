Je sors je reste

Week-end 27-29 septembre

Coup de cœur

WEB

La Base : Lex & Wasiu

Photo courtoisie

Pour se sortir de sa zone de confort en matière de contenu, la nouvelle émission webLa Base : Lex et Wasiu nous transporte dans un talk-show réinventé à l’image des milléniaux de Montréal, c’est-à-dire : urbain, pluriculturel et multilingue. Fièrement québécois, Lex et Wasiu abordent différents sujets francs et honnêtes par rapport à leur identité, discutent de différents enjeux de société et reçoivent sur leur sofa plastifié (tiré tout droit du décor d’un salon italien ou haïtien) des invités bien connus dans la sphère publique, comme Maripier Morin, Didier Lucien, Philippe Fehmiu, Cœur de pirate, Karim Ouellet, Olivier Primeau, Claude Begin et même Hubert Lenoir. On adore l’audace de la production VICE, l’authenticité des deux animateurs et les visages de la diversité qui amènent un réel vent de fraîcheur à l’écran.

*Disponible depuis jeudi sur ici.tou.tv

Je sors

ÉVÉNEMENT

Salon de l’horloger

Photo courtoisie

Ce week-end, une première édition du Salon de l’horloger voit le jour dans la métropole. Cet événement convie les passionnés de montres à venir admirer des pièces de grande valeur, mais aussi à échanger avec les artisans. Beaucoup plus que de simples accessoires, les montres sont également de véritables œuvres d’art, dont la fabrication demande un savoir-faire approfondi. Au-delà des griffes prisées comme Rolex, ce salon de l’horloger expose des créations haut de gamme d’ici et d’ailleurs. On réserve aux visiteurs une ambiance chic avec champagne et bouchées gastronomiques, préparées sur place.

*Vendredi à 12h et samedi à 10h au Club Saint-James, 1145 avenue Union

CULTURE

Les Journées de la culture

Photo courtoisie

Pour une 23e année, les Journées de la culture sont de retour pour célébrer la culture sous toutes ses formes, partout au Québec. Durant trois journées, les ambassadeurs, la comédienne Marie-Soleil Dion et l’écrivain Dany Laferrière, invitent les citoyens de tous les âges à célébrer les arts dans près de 350 villes et villages du Québec! Au fait, 41 circuits sont proposés au total. À Montréal, ne manquez pas les portes ouvertes sur la danse à l’Édifice Wilder, la virée dans 19 musées et l’exploration du Quartier des spectacles avec deux Soirées dansantes et une Fête familiale regroupant des activités, ce dimanche.

*Pour connaître toutes les activités et les horaires : www.journeesdelaculture.qc.ca/circuits

CINÉMA

Vivre à 100 milles à l’heure

Photo courtoisie

Québec, dans les années 70. Les trois garçons Louis, Éric et Daniel sont inséparables. De la petite enfance à l’adolescence, les membres du trio n’ont qu’une chose en tête : vivre leur vie à 100 milles à l’heure. Alors que le mouvement hippie et les drogues ont la cote chez les jeunes, les garçons entrent rapidement dans le milieu criminel, en devenant des vendeurs de drogue, sans trop en comprendre les conséquences. Réalisée par Louis Bélanger, cette comédie dramatique québécoise pose un regard sensible sur la période souvent critique du passage de l’adolescence à l'âge adulte.

*En salle dès vendredi

CONCERT

Récital bénéfice d’Alain Lefèvre

Photo courtoisie

Au profit de l’organisation Les Foyers de la Création, qui héberge des adultes autistes ou des personnes vivant une déficience intellectuelle, le célèbre pianiste Alain Lefèvre présentera un récital bénéfice, dans lequel il dévoilera en première montréalaise ses nouvelles compositions, de son prochain album OPUS 7, à paraître en 2020. D’ailleurs, la première dame du Québec, Isabelle Brais, y sera présente.

*Samedi soir à 19h30 à l’église Saint-Pierre-Claver, 2000 boulevard Saint-Joseph Est

LITTÉRATURE

Festival International de la littérature - L’Ode à la planète

Photo courtoisie

Faites-vous partie des participants à la marche mondiale pour le climat? Le Festival International de la littérature profite de l’occasion pour diffuser le magnifique film de Nova Ami et de Velcrow Ripper, produit par l’ONF, intitulé Métamorphose. La projection sera suivie d’une discussion avec des auteurs, pour qui les changements climatiques sont devenus une vraie problématique, dont on ne peut ignorer les conséquences. Ce rendez-vous se veut l’occasion de témoigner de la façon dont les littéraires peuvent s’impliquer.

*Vendredi soir à 17h à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque, 475 boulevard de Maisonneuve Est

Je reste

DOCUMENTAIRE

Meurtriers sur mesure – L’énigme de Val-d’Or

Photo courtoisie

La série documentaireMeurtriers sur mesure est offerte en exclusivité le Club illico depuis jeudi. Les réalisateurs-scénaristes Izabel Chevrier et Martin Paquette en ont réalisé les sept épisodes ens’inspirant du livre du même nom que le criminologue Jean-Claude Bernheim a sorti en 2017, et qui revient sur l’affaire du meurtre de Sandra Gaudet, 14 ans, survenu à Val-d’Or en 1990. À l’époque, deux jeunes hommes ont été arrêtés et jetés en prison. Toutefois, l’auteur découvre les dérapages policiers et les erreurs judiciaires, qui ont fait condamner deux innocents

*Disponible depuis jeudi

ALBUM À ÉCOUTER

Dany Bédard

Photo courtoisie

Avec un nouvel album éponyme, l’auteur-compositeur-interprète Dany Bédar fait un retour attendu dans l’industrie de la musique et débute un tout nouveau chapitre de sa carrière solo, avec un neuvième disque en poche. Il signe dix chansons originales, dans lesquelles il aborde des thèmes comme la paternité, sa relation avec son fils et sa conjointe, la maladie, le passé et l’avenir. Avec un son teinté de rythmes pop, folk et country, l’ex-membre de La Chicane, se dévoile avec sincérité et authenticité.

*Disponible dès vendredi

TÉLÉ

La couleur des sentiments

Photo courtoisie

Tiré du roman best-seller The Help, de Kathryn Stockett, le drame historiqueLa couleur des sentiments se déroule au début des années 60 dans la petite ville de Jackson, au Mississippi. Eugenia Skeeter Phelan, une jeune étudiante interprétée par l’actrice Emma Stone, revient dans sa ville natale et souhaite devenir écrivaine. Alors que toutes ses amies sont mariées, elle se rend compte du sort misérable des domestiques noires qui travaillent au sein des familles blanches. Elle s’allie aux ménagères, qui se confient sur leurs conditions de travail exécrables. De ces histoires, elle publie des chroniques qui feront beaucoup réagir la petite communauté.

*Samedi à 12h et 23h sur les ondes d’Ici ARTV