Knock: une grande naïveté

D’emblée, le spectacle s’ouvre sur une scène superficielle qui s’étire en longueur et surtout qui n’apporte rien à la pièce, mise à part que le Docteur Parpalaid (Pierre Lebeau) qui vit dans un canton perdu est sans le sou ; sa voiture tombe en ruine. En deux minutes, on avait déjà compris, il n’en fallait pas plus. La scène se poursuit pourtant, obligeant les passagers à marcher et à pousser la voiture qui tombe constamment en panne. On se serait cru dans un spectacle pour enfants. D’ailleurs s’il y avait eu des enfants dans la salle, ils se seraient amusés.