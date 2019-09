La rémunération hebdomadaire moyenne a augmenté de 3,9 % en juillet au Québec

OTTAWA – La rémunération hebdomadaire moyenne au Québec a grimpé de 3,9 % en juillet par rapport à la même période l’an dernier, atteignant 964 $.

C’est ce qu’a révélé vendredi l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada.

«L'essentiel de cette croissance a été observé dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale ainsi que dans le secteur de la fabrication», a précisé Statistique Canada, par communiqué.

«Selon les résultats de l'Enquête sur la population active (EPA), le taux de chômage au Québec s'est établi à un creux historique à l'été 2019. Parallèlement, les données de l'[Enquête sur les postes vacants et les salaires] montrent que le nombre de postes vacants dans la province a augmenté de 20,7 % au deuxième trimestre de 2019 par rapport au même trimestre en 2018», a poursuivi l’agence fédérale.

Si l’on met toutes les provinces dans le même panier, les salaires au Canada ont augmenté de 0,5 $ en juillet dernier par rapport au mois précédent, pour s’établir en moyenne à 1027 $ par semaine. Il s’agit d’une hausse de 2,7 % comparativement à une année plus tôt, a révélé Statistique Canada, vendredi, dans son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail.

C’est à l’Île-du-Prince-Édouard que la rémunération a le plus progressé sur 12 mois, soit 4,9 % à 874 $.

Toujours à l’échelle canadienne, huit des dix secteurs d’activité ont vu la rémunération hebdomadaire croître par rapport à 12 mois plus tôt. Ce sont dans les services administratifs et les services de soutien que l’augmentation a été la plus notable, avec 4,2 % de hausse pour s’établir à 821 $ en juillet.