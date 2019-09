La victime serait liée au trafic de drogue

CHÂTEAUGUAY | La tentative de meurtre d’un jeune homme atteint par balle à quelques pas de chez lui, en Montérégie, mercredi soir, pourrait être liée au trafic de drogue, croient des voisins.

L’attaque a eu lieu vers 19 h 30 mercredi, en pleine rue, dans un quartier résidentiel de Châteauguay. La victime se trouvait alors rue Jack Circle, un cul-de-sac, à l’intersection de la rue d’Oxford.

Malgré ses graves blessures, c’est la victime elle-même qui a contacté les secours pour demander de l’aide et les aviser qu’elle venait d’être prise pour cible.

Le jeune homme de 24 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital. Il se trouvait à ce moment dans un « état sérieux, mais stable », a fait savoir la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie jeudi, ajoutant qu’il a été blessé « au bas du corps ».

Près de chez lui

On ignore pour l’instant si le tireur était seul ni même si le ou les suspects ont pris la fuite à pied ou à bord d’un véhicule.

Les enquêteurs poursuivaient jeudi leurs recherches afin d’identifier toute personne responsable de cette tentative de meurtre.

Photo Agence QMI, Erik Peters

Lors du passage du Journal près des lieux du crime, des policiers faisaient d’ailleurs du porte-à-porte auprès des voisins dans les rues alentour.

Selon nos informations, la victime habite à quelques mètres à peine de l’endroit où elle a été retrouvée ensanglantée.

Va-et-vient

Plusieurs personnes du voisinage ont confié au Journal que le jeune homme visé tremperait dans le trafic de drogue. Certains seraient témoins quotidiennement de va-et-vient dans sa résidence.

« On voyait une auto venir au moins quatre ou cinq fois par jour. On ne pouvait pas la manquer parce que le silencieux [sur sa voiture] était percé, donc on l’entendait arriver et partir », a indiqué un homme qui habite le secteur.

La police de Châteauguay a confirmé jeudi que la victime de cette tentative de meurtre est « connue des policiers », sans toutefois préciser pour quel motif.

Toute information relative à l’événement peut être transmise au sergent-détective Jean-Pascal Guérette au 450 698‐3867 ou sur la ligne Info-Confidentielle au 450 698-3229.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI