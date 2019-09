L’Académie, à la télé et en librairie

L’auteure Sarah-Maude Beauchesne s’apprête à tourner la page sur l’aventure télévisuelle de L’Académie, dont le tournage de la troisième et ultime saison se bouclera dimanche.

« Je me sens comme une mère qui va porter son enfant au secondaire. C’est très émotif pour moi. En ce moment, je suis en déni. En plus, je joue une professeure pour la dernière journée. Je suis vraiment contente de pouvoir tourner avec les filles. C’est vraiment une belle finale, où je serai là, physiquement, avec elles », révèle-t-elle au dévoilement de la programmation du Club illico, mardi dernier, au studio MELS.

Les fans peuvent toutefois se consoler. Les aventures de Marie, Agathe, Wendy et compagnie se poursuivront, cette fois-ci sous forme de roman.

« J’avais exploré le passé avec le livre L’été d’avant, et cette fois-ci je vais parler de l’été suivant, après la graduation. Comme ça, je vais pouvoir me gâter et continuer avec les trois filles », dévoile-t-elle.