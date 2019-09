Le manque de savoir-vivre des Montréalais

Notre maison est à l’intersection de deux rues avec un arrêt de bus un peu plus loin sur la transversale. Les gens sont bien pressés de nos jours. Ce qui fait que tout le monde pique en diagonale à travers notre pelouse. On y a donc installé une clôture l’an dernier. Hier, alors que je sortais sur mon balcon, j’aperçois un gaillard qui sautait par-dessus ma clôture. Je lui crie après et il répond « Va ch..r ! » Mais il n’a pas raté son autobus.

Un citoyen qui aimerait qu’on respecte son bien

Je comprends votre indignation tout en soulignant que cette manie n’est pas réservée aux seuls montréalais. Vendredi dernier, assise à la terrasse du restaurant Tempera/Quebecor au Musée des Beaux Arts de Québec, mon mari et moi avons observé un nombre incalculable de passants qui, au lieu de marcher sur la bande asphaltée, marchaient carrément dans les ornières tracées par les centaines d’autres passants qui les avaient précédés. Et cela en plus, dans un lieu dédié à la beauté et à l’art.