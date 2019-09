Le NPD souhaite investir dans la protection des côtes

LADYSMITH, C.-B. – Le chef du NPD Jagmeet Singh promet de créer un fonds de 40 millions $ pour la protection côtière au pays.

L’investissement néo-démocrate va permettre, selon la formation, de protéger le saumon sauvage, de retirer les navires abandonnés, mais aussi de nettoyer mieux la côte et d'améliorer l’équipement et la formation de la Garde côtière.

Cette annonce a été faite en marge des marches et des manifestations qui se tiennent partout au pays et ailleurs dans le monde sur le climat.

«On dit à la jeunesse, on est là pour vous, on se bat pour vous», a indiqué Jagmeet Singh, lors d’un point de presse.

Selon ce dernier, c'est le NPD qui a le seul plan sur le climat capable de lutter contre la crise climatique.

«Les gens du monde entier sont inquiets et nous ne devons pas ignorer cet appel urgent à l’action, a souligné M. Singh dans un communiqué. Justin Trudeau prétend se soucier du climat quand les caméras sont allumées. Mais il a déclaré une urgence climatique et approuvé 24 heures plus tard un projet d’oléoduc qui menace nos côtes.»