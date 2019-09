Le petit Beauceron

Je ne suis pas conservatrice, c’est l’évidence même, mais malgré que je sois fidèle mes valeurs et à mes convictions, je ne suis pas une personne très partisane non plus. J’ai toujours su apprécier des personnes d’horizons politiques divers pour ce qu’ils sont et pour leur engagement. C’est le cas pour Richard Lehoux, candidat conservateur dans la comté de Beauce.

J’ai connu Richard lorsque je travaillais à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), dont il était le président. Quand je l’ai connu, en plus de la FQM, il était préfet de sa MRC, maire de Saint-Elzéar depuis presque 20 ans et il continuait à gérer sa ferme laitière à travers tout ça.

J’ai donc décidé de lui passer un coup de fil, histoire de comprendre pourquoi diable il avait besoin d’un autre mandat. J’ai rapidement eu ma réponse. Durant cette campagne, il tente d’apporter une alternative au populisme de Maxime Bernier avec une bonne dose de modération.

L’appel de servir

Quand Bernier a quitté le parti conservateur, le téléphone s’est mis à sonner chez les Lehoux. «Maxime, il s’est autoproclamé chef de son parti. [...] Moi, ce qui m’intéresse, c’est de représenter mes concitoyens».

Il considère que le comté n’est pas bien desservi par la nouvelle mouture du député Bernier. «Quand je visite des entrepreneurs, ils me disent tous qu’ils ont besoin de monde. Ils veulent qu’on travaille à régler la pénurie de main d’œuvre, pas qu’on cesse l’immigration».

Beauceron de huitième génération, et agriculteur lui-même, il a toujours défendu la gestion de l’offre, que Bernier qualifie de «cartel du lait», ou encore à une politique soviétique.

«On est solidaires quand c’est le temps de l’être. On est compétitif, mais on est capable de s’entraider aussi. Les Beaucerons, on aime l’autonomie, la liberté, mais on est pas si individualistes. Oui, la Beauce est plus à droite, mais jamais à d’extrême-droite», plaide-t-il.

Certains l’ont critiqué pour avoir été candidat du parti libéral du Québec, en 2008. Lui n’y voit aucune contradiction. Il n’a jamais été libéral au niveau fédéral. Le plus grand reproche qu’il fait au gouvernement Trudeau? L’endettement. «Oui il faut investir, comme il faut. Il ne faut pas pelleter ça chez nos enfants! J’ai 10 petits-enfants et je pense à eux là-dedans».

Se concentrer sur le terrain

Celui qu’on surnomme le «petit Beauceron» fait son bonhomme de chemin durant cette campagne, contre un candidat-chef de parti. Je lui ai demandé comment il avait réagi lorsqu’il a su que Maxime Bernier participe au débat des chefs. Il m’a répondu que c’était une décision sur laquelle il n’avait pas de contrôle, et qu’il avait l’avantage de passer chaque jour de campagne sur le terrain, proche des gens. «Je reçois un très bon accueil», dit-il.

Est-ce qu’il croise beaucoup Maxime Bernier sur le terrain? Il rigole : «Disons que c’est plus son père que je croise!»

Le papa de Maxime Bernier, Gilles, c’est pratiquement lui, le député de Beauce. Il fait activement campagne pour son fils, il connaît tout le monde et tout le monde le connaît.

Et devinez qui a convaincu Richard de prendre sa carte de membre du PCC, en 1984?

Hé oui, Gilles Bernier.

Comme quoi.