Les Jeux Nord-Américains Policiers-Pompiers 2020

Les 2e Jeux Nord-Américains Policiers-Pompiers 2020 réuniront à Longueuil, du 14 au 18 août 2020, plus de 1500 agents de la paix, pompiers, militaires des Forces armées et douaniers, qui s’affronteront dans plus de 30 disciplines sportives. Lors du coup d’envoi, le président des JNAPP, Gérard Charlebois, a annoncé que le porte-parole des JNAPP était l’homme fort et ancien policier de Gatineau Hugo Girard.

Photo Steve Madden

Lors d’un concours de tir au poignet, on apercevait Fady Dagher, directeur du SPAL, et Jean Melançon, directeur du SSIAL, entourés de Gérard Charlebois, président des JNAPP, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, et le porte-parole, Hugo Girard.

Photo Steve Madden

Geneviève Brodeur, Québecor, est entourée des policières Sara Tousignant, Danielle Dumont, Stéphanie Jauvin et Jenny Lavigne.

Photo Steve Madden

Shirley Cavanagh est entourée de Danny Lopez, président de la Fraternité des policiers de Longueuil, Henry O. Lafontant, NYPD, Yves Tessier, directeur du Service de police de Blainville, David St-Jean, président du Syndicat des pompiers de Longueuil, et Gérard Charlebois, président des JNAPP.

Photo Steve Madden

Le policier Steeve Tremblay, du SPAL, est en compagnie du chien Ghost qui est en période d’entraînement.

Photo Steve Madden

Les JNAPP présenteront 31 disciplines sportives. Sur la photo, on aperçoit Yves-Charles Pagé, Marc Bergevin et Amanda Kent.

Photo Steve Madden

Le porte-parole des JNAPP, Hugo Girard, est entouré de deux excellents athlètes des Olympiques spéciaux Québec, Hugo Boutin et Maxime Duguay.

Photo Steve Madden

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, est en compagnie du pompier de Québec Pierre-Simon Gagné, qui a remporté deux médailles aux Jeux en Chine.