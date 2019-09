Les recharges d’e-cigarettes au cannabis liées à 77% des malades pulmonaires

Les autorités sanitaires américaines ont confirmé vendredi que des recharges pré-remplies de cigarettes électroniques au cannabis jouaient un rôle dans les maladies pulmonaires qui ont fait à ce jour 805 malades et 12 morts aux États-Unis, et une marque suspectea été citée.

77% des 514 malades qui ont rempli des questionnaires sur leur usage passé ont déclaré avoir utilisé des produits contenant du THC (tétrahydrocannabinol, l’agent psychoactif du cannabis), a annoncé Anne Schuchat, des Centres de contrôle et de prévention desmaladies (CDC). Une minorité (16%) a déclaré n’avoir consommé que des produits à la nicotine.

C’est la première fois que les CDC fournissent cette statistique, même s’ils avaient jusqu’à présent relevé que le THC était utilisé dans de nombreux cas. L’annonce intervient alors que de plus en plus d’États et villes aux États-Unis et dans le monde envisagentd’interdire les cigarettes électroniques. Les vapoteuses aromatisées seront interdites dans les prochaines semaines aux États-Unis.

Dans les deux États d’où est partie l’alerte en juillet, Illinois et Wisconsin, 66% des patients ont rapporté avoir consommé des recharges vendues sous le nom de Dank Vapes. Cette marque avait déjà été identifiée par l’État de New York début septembre.

Dans la grande majorité des cas, les malades ont rapporté avoir acheté, à des amis ou à un revendeur, des recharges pré-remplies et sous emballage.

Le THC est coupé avec divers additifs comme des solvants et des arômes afin qu’il puisse être chauffé et inhalé par vapotage. L’enquête cherche à comprendre lequel de ces additifs peut causer les maladies pulmonaires, mais les analyses n’ont pour l’instantpas trouvé le dénominateur commun.

Ces maladies touchent en majorité des hommes et des jeunes, dont beaucoup finissent en soins intensifs, incapables de respirer par eux-mêmes. La moitié d’entre eux ont moins de 23 ans, selon Anne Schuchat.

« Nous ne savons pas exactement ce qui rend les gens malades », a-t-elle répété.

Rien que dans l’Illinois et le Wisconsin, sur 86 patients étudiés, 234 produits différents, de 87 marques, ont été déclarés, a expliqué Jennifer Layden, responsable de santé de l’Illinois.

Quant au nombre de morts, qui est passé jeudi à 12 au niveau national dans le bilan hebdomadaire des CDC, « hélas, je crains qu’il y en ait d’autres », a dit Anne Schuchat.