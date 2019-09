L’Impact va devoir agir vite

L’Impact a vécu des moments inoubliables. On n’a qu’à penser à ce but désespéré de Cameron Porter contre Pachuca, en toute fin de match au Stade olympique, alors qu’on pensait le sort de l’équipe scellé, ou encore ce match retour complètement fou à Alajuela où les joueurs se sont fait lancer des chaussures et des pièces de monnaie.

Il y a finalement eu ce match presque parfait au mythique stade Azteca contre Club América, et 45 minutes de grâce et d’espoir au Stade olympique lors de l’affrontement ultime contre América où le tapis s’est dérobé sous les pieds de l’Impact en seconde demie, à seulement 45 minutes d’une participation à la Coupe du monde des clubs.

Il faudra donc que la direction montréalaise s’active à préparer l’équipe à affronter la saison 2020 très rapidement, d’autant plus que dans une année de Ligue des champions, la préparation commence toujours plus tôt.

Depuis cette nomination, c’est silence radio du côté du club montréalais, et on a traversé la dernière fenêtre des transferts sans réelle vision définie par un directeur sportif.

Quand Nick De Santis a quitté le navire, il y a un mois, on pensait bien que ce départ était annonciateur d’une nomination prochaine, mais on attend toujours.

Mais voilà, on attend encore et toujours et il commence à se faire tard si on veut être fin prêt pour février prochain.