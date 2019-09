Nick Taylor se rapproche du sommet

Le Manitobain Nick Taylor s’est approché à trois coups de la tête à l’Omnium Safeway, vendredi, à Napa en Californie, en signant une deuxième ronde de 66 (-6).

Le Canadien a retranché six coups à la normale de 72 en calant six oiselets. Cette prestation lui a permis de passer du 12e au troisième échelon, et de porter son cumulatif à 135 (-9). Il se retrouve à égalité avec quatre autres golfeurs, dont Justin Thomas.

Avec deux rondes à faire, Taylor n’a que trois coups de retard sur Bryson DeChambeau, qui s’est hissé au sommet du classement grâce à une ronde de 64 (-8). L’Américain de 26 ans a réussi huit oiselets vendredi, dont cinq sur le neuf de retour.

Son compatriote Nick Watney est deuxième avec un pointage cumulatif de 134 (-10).

Parmi les autres Canadiens, Adam Hadwin s’est éloigné à six coups du sommet après avoir joué une ronde de 70 (-2). De son côté, Roger Sloan a progressé au classement et se retrouve à sept coups du meneur.

Pour leur part, David Hearn, Corey Conners et Michael Gligic ont tous neuf coups de retard sur DeChambeau.

Seul Mackenzie Hughes ne s’est pas qualifié pour les rondes de la fin de semaine.

Sharp et Henderson poursuivent leur route

Du côté de la LPGA, les Canadiennes Alena Sharp et Brooke M. Henderson se sont qualifiées pour les rondes finales du Championnat Indy Women in Tech, à Indianapolis.

Sharp occupe le 15e rang et accuse sept coups de retard sur la tête après avoir joué la normale de 72 vendredi. L’Ontarienne présente un cumulatif de 140 (-4).

De son côté, Henderson est 26e, à huit coups du sommet. Elle a également joué la normale lors de la deuxième ronde.

La Sud-Coréenne Mi Jung Hur a conservé les commandes du tournoi en retranchant deux coups à la normale de 72. Avec deux rondes à faire, elle présente une fiche de 133 (-11).

Pour sa part, la Québécoise Anne-Catherine Tanguay a conclu au 129e rang, à 22 coups de la tête.