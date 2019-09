N'y croire plus?

Vous avez entendu l’ex maire du Plateau Luc Ferrandez à Tout le monde en parle? Sur la crise climatique?

Ce politicien qui n’a jamais eu la langue dans sa poche n’a pas mâché ses mots : nous n’y arriverons pas. La folie destructrice de l’être humain triomphera. Oubliez les belles promesses de nos dirigeants, les cibles de réduction de gaz à effet de serre d’ici 2030, 2050, 2100...

Joël Lemay / Agence QMI

Dany, le fou du roi, intervient auprès de l’ex-maire Ferrandez : « Vous êtes vraiment pessimiste sur l’avenir de la planète hein vous? Vous ne voyez pas d’espoir du tout? Aidez-nous un peu là! »

Ferrandez est incisif : « Je ne vois pas pourquoi il y aurait de l’espoir. Je n’en vois pas d’espoir. »

Et Ferrandez d’expliquer l’une des nombreuses ignominies du président Trump en matière de de cynisme climatique, soit cette loi qu’il a fait adopter pour permettre aux compagnies d’exploration pétrolière d’arrêter de faire des inspections lors du transport et de l’exploration pétrolière...

Hier à l’émission de Matthieu Dugal sur Radio-Canada, on a demandé au journaliste Stéphane Garneau, pour les soins de l’émission, de faire le test du calcul de son empreinte en carbone. Ce dernier, d’entrée de jeu, a admis, candidement, qu’il se prêtait au jeu, mais qu’il n’y croyait pas pantoute. L’animateur Dugal d’introduire de la façon suivante, « est-ce que c’est possible que les petits gestes puissent changer quelque chose » et Stéphane Garneau de commencer :

« Je suis très sceptique par rapport à ça. Moi je crois et je le défends depuis toujours, la tendance climatique est irréversible, on fonce droit dans le mur, qu’il faudrait changer le modèle politique, le modèle économique avec lequel on vit depuis 100, 150 ans, y’a trop d’écosceptiques, trop de gens qui ne sont pas convaincus donc... oui! Je n’y crois pas! »

Discussion intéressante d’ailleurs sur les « petits gestes » que les citoyens posent dans le quotidien, lesquels sont avalés par l’indécente pollution industrielle qui, elle, ne diminue jamais. Ou si peu.

Joël Lemay / Agence QMI

Faut consulter l’infographie de Devoir aujourd’hui sur les secteurs les plus polluants au Canada justement. La pollution des secteurs pétrolier et gazier qui ne diminue pas, loin de là. On peut bien faire toute les marches du monde pour le climat, tant que ÇA ne changera pas, on sera si loin du compte.

On pensera à ça en voyant le PM du Canada à Montréal pour les kodaks et les selfies, lui qui aura traverser le pays de bout en bout en avion – rien de moins – pour chanter les louanges environnementales. Qui le questionnera sur les effets dévastateurs de l’expansion du pipeline TransMountain, ce vieux tuyau rouillé qu’il a acheté en notre nom, sans trop nous consulter d’ailleurs...

En somme donc, Garneau se range dans le camp des sceptiques. Pas du côté de ceux qui ne croient pas à la crise, mais plutôt avec les hyper-réalistes (les pessimistes diront certains) qui ne se font plus d’illusions.

Ça n’arrivera pas. Nous n’y arriverons pas. La trajectoire actuelle, aussi épeurant soit-elle, ne sera pas infléchie. L’humanité se dirige vers le mur. Elle le heurtera. Faudra faire avec.

Je dois bien l’admettre, ça me rejoint beaucoup tout ça. Je dois bien l’admettre, je fais partie de ceux qui doutent. Cela ne m’empêchera pas de faire tout ce que je peux, à ma petite, insignifiante échelle. Pour mes enfants. Les conscientiser, marcher avec elles, lutter à leur côté. Même si la lutte semble désespérée.

Ça me fait penser à mes convictions indépendantistes dans le fond. L’horizon est loin d’être verdoyant. Mais renoncer? Non. Ça aussi je le dois à mes enfants.