Plus expéditif que le champion

MONTRÉAL | Après un K.-O. en 38 secondes contre Paul Valenzuela fils jeudi soir au Casino de Montréal, le Québécois Steven Butler rêve encore plus fort à un combat de championnat du monde contre Jaime Munguia.

Butler, qui espère affronter un jour le champion WBO des poids super mi-moyens, s’est prêté avec plaisir au jeu des comparaisons à la suite de sa victoire expéditive.

«Mes entraîneurs et mon promoteur [Camille Estephan, d'Eye of the Tiger Management] me disent de ne pas me comparer aux autres, mais je suis un bagarreur, a déclaré Butler. Je voulais me comparer à Munguia qui avait arrêté Valenzuela au deuxième round [en décembre 2017]. J’avais le désir de faire mieux que lui.»

S’il semble logique d’attendre encore un peu avant d’opposer Butler (28-1-1, 24 K.-O.) à Munguia (34-0-0, 27 K.-O.), le Montréalais de 24 ans n’a jamais semblé aussi assoiffé et sûr de ses moyens.

«Je sais ce que je vaux et tout le monde commence à le voir, a indiqué celui qu’on surnomme "Bang Bang". Au début, certains disaient que je n’avais pas de menton et dernièrement, on a dit que je prenais trop de coups contre [Vitalii] Kopylenko. Il y a plusieurs versions, mais là, nous allons vers le haut et on n'espère que du positif.»

Contrairement à jeudi, Butler avait eu le temps d’essuyer quelques taloches à son combat précédent, en mai à Las Vegas, face à Kopylenko. Il l’avait néanmoins emporté par décision partagée des juges. Pour la suite, Butler pourrait se battre en décembre dans un gala prévu en Californie. Son adversaire n’est toutefois pas encore connu et il serait plutôt audacieux d’avancer le nom de Munguia.

Un jeu dangereux

Question d’alimenter le périlleux jeu des comparaisons, il est pertinent de constater que Butler et Munguia ont aussi chacun affronté l’Ontarien Brandon Cook par le passé. Cette fois, l’avantage va toutefois au Mexicain.

Butler avait effectivement été surpris par Cook au septième round, le 28 janvier 2017, à Montréal. Munguia a pour sa part défendu son titre mondial contre l’Ontarien en septembre 2018 à Las Vegas, l’emportant par K.-O. au troisième round. Le jeu des comparaisons est parfois dangereux à la boxe.